Официальный Баку назвал очередной ложью заявление Еревана об обстреле армянских позиций

Официальный Баку назвал очередной ложью заявление Еревана о якобы обстреле армянских позиций на границе из разнокалиберного оружия в воскресенье.
"Распространенная Министерством обороны Армении информация о том, что якобы 18 июня с 03:20 до 04:10 подразделения Азербайджанской Армии подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции вооруженных сил этой страны, расположенные в направлении Басаркечерского и Шамшаддинского районов, является очередной ложью и не соответствует действительности", - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.
"Мы категорически отрицаем эту информацию, распространяемую другой стороной", - отметили в министерстве.
В.Алиев
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