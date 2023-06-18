Официальный Баку назвал очередной ложью заявление Еревана об обстреле армянских позиций

Официальный Баку назвал очередной ложью заявление Еревана о якобы обстреле армянских позиций на границе из разнокалиберного оружия в воскресенье.

"Распространенная Министерством обороны Армении информация о том, что якобы 18 июня с 03:20 до 04:10 подразделения Азербайджанской Армии подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции вооруженных сил этой страны, расположенные в направлении Басаркечерского и Шамшаддинского районов, является очередной ложью и не соответствует действительности", - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

"Мы категорически отрицаем эту информацию, распространяемую другой стороной", - отметили в министерстве.

В.Алиев