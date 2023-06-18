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Дальнее зарубежье 18.06.2023 13:00

Американская ракета совершила тестовый полет носителя гиперзвуковых систем

Американская ракета Electron в воскресенье совершила испытательный суборбитальный полет по программе Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron (HASTE) в интересах Пентагона, сообщила компания-разработчик-носителя Rocket Lab.

Запуск ракеты Electron с миссией DYNAMO-A был осуществлен со стартового с космодрома NASA Уоллопс, расположенного на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.

Ракета несла полезную нагрузку весом до 700 кг.

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Тэги: США, РАКЕТА, ЗАПУСК, ИСПЫТАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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