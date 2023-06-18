Американская ракета совершила тестовый полет носителя гиперзвуковых систем

Американская ракета Electron в воскресенье совершила испытательный суборбитальный полет по программе Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron (HASTE) в интересах Пентагона, сообщила компания-разработчик-носителя Rocket Lab. Запуск ракеты Electron с миссией DYNAMO-A был осуществлен со стартового с космодрома NASA Уоллопс, расположенного на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния. Ракета несла полезную нагрузку весом до 700 кг.

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