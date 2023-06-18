Президент Армении заявляет о готовности Еревана нормализовать отношения с соседями без предварительных условий

Ереван готов нормализовать отношения с соседями без предварительных условий, заявил президент Армении Ваагн Хачатурян на встрече с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером.
"На встрече в Берлине с президентом Германии президент Армении заявил, что Ереван тверд в своей позиции достичь стабильного и долгосрочного мира в регионе Южного Кавказа и готов без предварительных условий установить добрососедские и урегулированные отношения со своими соседями", - заявили в пресс-службе президента Армении.
Со своей стороны, Штайнмайер отметил, что Берлин ценит усилия Еревана по достижению мира в регионе, а также придает важность заявлению Армении о признании территориальной целостности Азербайджана, что "является существенным шагом для дальнейшей нормализации отношений".
Он также отметил, что Германия содействует нормализации отношений Армении с Турцией.
"Штайнмайер заявил, что Германия заинтересована в стабильном мире на Южном Кавказе и в рамках своих возможностей будет прилагать усилия для содействия установлению стабильного мира в регионе", - отметили в пресс-службе президента Армении.
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