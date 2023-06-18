Евросоюз согласился импортировать газ из России, несмотря на давление США

Евросоюз готов импортировать российский сжиженный природный газ (СПГ), несмотря на давление со стороны США. Об этом глава французской нефтегазовой компании TotalEnergies Патрик Пуянне заявил в интервью газете Le Journal du dimanche.

Пуянне отметил, что у Total действует двадцатилетний контракт на поставки СПГ с Россией. То есть если компания прекратит закупки, ей все равно придется платить за топливо, сказал он.

"...когда европейцы решат ввести санкции против российского газа, мы сможем сослаться на форс-мажорную оговорку и остановить производство. Сейчас Евросоюз говорит нам продолжать, несмотря на давление США", - отметил глава компании.

По его словам, в прошлом году страны союза импортировали из России 15 млн т СПГ.