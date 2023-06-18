Вучич раскритиковал миссию ЕС в Косово

Президент Сербии Александр Вучич обвинил во лжи миссию ЕС по установлению демократии через право в Косово EULEX в ходе обращения к гражданам, передает Tanjug.
Недавно власти Сербии арестовали троих косовских полицейских. Вучич призвал EULEX прибыть в Белград, чтобы задержавшие косовских полицейских сотрудники МВД могли рассказать об условиях прохождения теста перед детектором лжи.
"Они расстреляли шестерых сербов в Косово и Метохии и никого не задержали, EULEX говорит, что внимательно следит за ситуацией, и ничего не отслеживает, кроме того, что сербов выдворяют, а за арест трех албанцев Сербии угрожали косвенно и прямо", - заявил политик.
По словам сербского лидера, миссия EULEX проигнорировала недавний случай жестокого обращения с сербами со стороны полиции Косово.
"Единственные, о ком я могу сказать, что они не сделали ошибку, - это командование НАТО и бойцы КФОР", - подчеркнул политик.
Ранее сообщалось, что Сербия больше не будет уведомлять мировое сообщество о приведении войск в состоянии боеготовности. Исключение будет сделано для НАТО.
В.Алиев
Официальный Баку назвал очередной ложью заявление Еревана об обстреле армянских позиций
В Баку назвали ложью заявление Еревана об обстреле армянских позиций на границе
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии на границе - Минобороны Азербайджана
Bank Respublika по итогам 5 мес. сохранил лидерство по льготному кредитованию бизнеса из средств SIF
МЧС направит около 7,8 млн манатов на пошив униформы и закупку мягкого инвентаря
Грузоперевозки по транспортному коридору Север-Юг в I кв. выросли на 72%
В Баку произошел взрыв, пострадали пять человек
В Азербайджане за сутки выявлено 4 случая заражения COVID-19
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев утвердил Госпрограмму развития Нахчывана до 2028г
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank предлагает до 11.5% прирост вашим деньгам!
Бакинская высшая школы нефти совместно с Университетом Дьюка провели выпускной день
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС