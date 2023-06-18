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Дальнее зарубежье 18.06.2023 16:25

Вучич раскритиковал миссию ЕС в Косово

Президент Сербии Александр Вучич обвинил во лжи миссию ЕС по установлению демократии через право в Косово EULEX в ходе обращения к гражданам, передает Tanjug.

Недавно власти Сербии арестовали троих косовских полицейских. Вучич призвал EULEX прибыть в Белград, чтобы задержавшие косовских полицейских сотрудники МВД могли рассказать об условиях прохождения теста перед детектором лжи.

"Они расстреляли шестерых сербов в Косово и Метохии и никого не задержали, EULEX говорит, что внимательно следит за ситуацией, и ничего не отслеживает, кроме того, что сербов выдворяют, а за арест трех албанцев Сербии угрожали косвенно и прямо", - заявил политик.

По словам сербского лидера, миссия EULEX проигнорировала недавний случай жестокого обращения с сербами со стороны полиции Косово.

"Единственные, о ком я могу сказать, что они не сделали ошибку, - это командование НАТО и бойцы КФОР", - подчеркнул политик.

Ранее сообщалось, что Сербия больше не будет уведомлять мировое сообщество о приведении войск в состоянии боеготовности. Исключение будет сделано для НАТО.

В.Алиев

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Тэги: СЕРБИЯ, ЕС, ВУЧИЧ, КОСОВО


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