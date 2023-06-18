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Столтенберг связал успех ВСУ с позициями Киева на переговорах

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью для Welt am Sonntag заявил, что переговорные позиции Украины будут зависеть от того, сколько территории она контролирует.

Глава НАТО согласился с тем, что "эта война должна закончиться, и должен быть установлен мир путем переговоров", однако, по его мнению, мирное соглашение не должно быть навязанной Россией сделкой, поэтому перед переговорами Украине нужно добиться успехов на поле боя.

"Чем больше оккупированных территорий Украина сможет освободить, тем больше у нее карт за столом переговоров для достижения справедливого и прочного мира", - подчеркнул Столтенберг.

Также Столтенберг заявил, что замораживание украинского конфликта или принятие сделки на условиях России не будет означать мира на Украине.

В.Алиев

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Тэги: УКРАИНА, СТОЛТЕНБЕРГ


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