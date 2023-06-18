В ЕС заявили об ускорении поставок оружия Украине

Глава европейской промышленности Тьерри Бретон заявил, что Евросоюз ускоряет поставки оружия на Украину для поддержки контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он заявил в интервью газете Le Parisien.
По его словам, в течение этого года Евросоюз должен поставить Киеву миллион крупнокалиберных вооружений.
"Мы собираемся активизировать наши усилия по доставке оружия и боеприпасов", - сказал Бретон.
Он отметил, что боевые действия ведутся в режиме высокой интенсивности и боеприпасы играют решающую роль.
"Мы готовимся к тому, что война продлится еще несколько месяцев или даже дольше", - подчеркнул Бретон.
В.Алиев
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