Правительство Израиля начинает реализацию юридической реформы - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что его правительство начинает предпринимать шаги по реализации юридической реформы, вызвавшей ранее в этом году многотысячные акции протеста в стране, передают израильские СМИ.

"Мы будем делать эти шаги ответственно и постепенно в полном соответствии с мандатом, который мы получили от избирателей на реформирование юридической системы", - приводит слова Нетаньяху израильский портал newsru.co.il.

Выступая на еженедельном заседании правительства, премьер Израиля заявил, что коалиция намерена начать утверждение законов в рамках реформы, поскольку оппозиция покинула переговоры.

"Они изображали переговоры. Мы дали месяц, потом еще месяц, потом еще месяц. Они не были готовы ни на какие договоренности, даже самые минимальные. Они хотели только тянуть время, затягивать диалог и не допускать каких-либо изменений в юридической системе", - сказал Нетаньяху.

Вызывающая недовольство сторонников израильской оппозиции реформа нацелена, в частности, на то, чтобы ограничить возможности Верховного суда по контролю над законодательной властью. В нынешнем своем виде проект предполагает, что правительство Израиля получит возможность контролировать ключевые назначения на должности в судебной системе страны. Также реформа ограничит полномочия юрисконсультов при правительстве.

Кроме того, реформа в случае одобрения даст возможность Кнессету простым большинством голосов отменять решения Верховного суда, ограничит возможности суда давать юридическую оценку законопроектам и действиям исполнительной власти.

Протесты против реформы в начале года проходили в Израиле каждую неделю или даже чаще до тех пор, пока Нетаньяху в конце марта не пообещал провести переговоры с оппозицией, которые в итоге зашли в тупик.