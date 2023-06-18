В Госдепе назвали переговоры Блинкена с Цинь Ганом конструктивными и искренними

Переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Китая Цинь Гана прошли конструктивно, дипломаты обсудили двусторонние отношения, сообщили в воскресенье в Госдепе.
"Госсекретарь Блинкен провел искренние, обстоятельные и конструктивные переговоры сегодня с главой МИД КНР Цинь Ганом в Пекине", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.
В нем отмечается, что Блинкен отметил важность "поддержания каналов связи открытыми по всем вопросам, чтобы снизить риск недопонимания и просчетов".
Кроме того, согласно Госдепу, госсекретарь США пригласил китайского министра в Вашингтон, чтобы продолжить контакты. "Они договорились назначить дату ответного визита в удобное обеим сторонам время", - указано в сообщении.
Ранее в воскресенье сообщалось, что глава МИД КНР Цинь Ган принял в Пекине госсекретаря США Энтони Блинкена, который прибыл с двухдневным визитом в Китай.
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