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Происшествия 18.06.2023 21:43

В Баку произошел взрыв, пострадали пять человек

МЧС Азербайджана сообщило о взрыве в воскресенье в гараже в поселке Забрат Сабунчинского района города Баку.

"На место происшествия немедленно были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС", - говорится в сообщении министерства.

В ходе предварительной оценки оперативной обстановки было установлено, что в гараже общей площадью 30 кв.м., произошел взрыв с последующим пожаром.

В результате инцидента пострадали 5 человек, сообщили в ведомстве.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВЗРЫВ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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