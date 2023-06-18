В Баку произошел взрыв, пострадали пять человек

МЧС Азербайджана сообщило о взрыве в воскресенье в гараже в поселке Забрат Сабунчинского района города Баку. "На место происшествия немедленно были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС", - говорится в сообщении министерства. В ходе предварительной оценки оперативной обстановки было установлено, что в гараже общей площадью 30 кв.м., произошел взрыв с последующим пожаром. В результате инцидента пострадали 5 человек, сообщили в ведомстве. В.Алиев

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