Нетаньяху выступил против какого-либо промежуточного соглашения между Вашингтоном и Тегераном по атому

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что не поддержит никакое промежуточное соглашение между Ираном и США, которое будет касаться иранской атомной программы.
"То, что называют "мини-соглашениями", по нашему мнению, не служит цели, мы против них", - сказал Нетаньяху, отметив, что Израиль довел свою позицию до США.
Ранее некоторые западные СМИ сообщали о непрямых переговорах между Тегераном и Вашингтоном при посредничестве Омана.
Агентство Associated Press со ссылкой на ряд израильских официальных лиц сообщает, что США и Иран достигли некоторых договоренностей относительно ограничений по обогащению урана, а некоторые активы Ирана были разморожены.
При этом в госдепе США на прошлой неделе заверили, что пока "не заключено никакой сделки".
Официальный Баку назвал очередной ложью заявление Еревана об обстреле армянских позиций
В Баку назвали ложью заявление Еревана об обстреле армянских позиций на границе
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии на границе - Минобороны Азербайджана
Bank Respublika по итогам 5 мес. сохранил лидерство по льготному кредитованию бизнеса из средств SIF
МЧС направит около 7,8 млн манатов на пошив униформы и закупку мягкого инвентаря
Грузоперевозки по транспортному коридору Север-Юг в I кв. выросли на 72%
В Баку произошел взрыв, пострадали пять человек
В Азербайджане за сутки выявлено 4 случая заражения COVID-19
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев утвердил Госпрограмму развития Нахчывана до 2028г
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank предлагает до 11.5% прирост вашим деньгам!
Бакинская высшая школы нефти совместно с Университетом Дьюка провели выпускной день
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС