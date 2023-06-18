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Нетаньяху выступил против какого-либо промежуточного соглашения между Вашингтоном и Тегераном по атому

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что не поддержит никакое промежуточное соглашение между Ираном и США, которое будет касаться иранской атомной программы.

"То, что называют "мини-соглашениями", по нашему мнению, не служит цели, мы против них", - сказал Нетаньяху, отметив, что Израиль довел свою позицию до США.

Ранее некоторые западные СМИ сообщали о непрямых переговорах между Тегераном и Вашингтоном при посредничестве Омана.

Агентство Associated Press со ссылкой на ряд израильских официальных лиц сообщает, что США и Иран достигли некоторых договоренностей относительно ограничений по обогащению урана, а некоторые активы Ирана были разморожены.

При этом в госдепе США на прошлой неделе заверили, что пока "не заключено никакой сделки".

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ИРАН, АТОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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