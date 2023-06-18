Президент Финляндии озабочен развитием отношений России с развивающими странами

Президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) призвал всерьез отнестись к взаимоотношениям России с развивающимися странами и к их негативному отношению к Западу.

"Независимо от того, связано ли это (негативное отношение - ИФ) с неоспоримыми историческими ошибками или чувством невыгодного положения в процессе принятия решений на международном уровне, к этому следует относиться серьезно", - сказал Ниинистё в воскресенье на двухдневным дискуссионном мероприятии по внешней политике и политике безопасности, сообщает портал Yle.

По его словам, "многие развивающиеся страны с подозрением относятся к Западу".

В частности, Ниинистё упомянул группу БРИКС, которая, по его словам, "становится все более привлекательной" и рассматривается как "своего рода противодействие Западу".

"Насколько нам известно, 19 стран уже выразили заинтересованность во вступлении в группу. Если это произойдет, то она может представлять более половины населения мира", - заявил глава государства.