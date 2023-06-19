Пекин надеется, что США остановят процесс ухудшения отношений Китаем - глава МИД КНР

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган в ходе приговоров с находящимся в Пекине с визитом госсекретарем США Энтони Блинкеном выразил надежду, что политика Вашингтона будет направлена на преодоление спада в китайско-американских отношениях, сообщил МИД КНР.
"Обе стороны должны без компромиссов реализовать консенсус, достигнутый на встрече на Бали между председателем Си Цзиньпином и президентом Джо Байденом, способствовать развитию китайско-американских отношений, чтобы остановить спад, стабилизировать их и вернуться в нужное русло", - цитирует МИД китайского министра.
Он подчеркнул, что "в настоящее время китайско-американские отношения находятся на самом низком уровне с момента установления дипотношений".
По словам Цинь Гана, "Китай привержен построению стабильных, предсказуемых и конструктивных отношений". Он выразил надежду, что США "будут придерживаться объективного и рационального понимания Китая (...), поддерживать политическую основу китайско-американских отношений и спокойно, профессионально и рационально справляться со случайными инцидентами".
Глава МИД КНР также "разъяснил принципиальную позицию в отношении основных интересов Китая и основных озабоченностей, таких как тайваньский вопрос, и выдвинул четкие требования".
Он подчеркнул, что "тайваньский вопрос лежит в основе основных интересов Китая, является наиболее важным вопросом в китайско-американских отношениях и наиболее заметным риском", призвав США соблюдать принцип "одного Китая" и не поддерживать "независимость Тайваня".
В сообщении МИД говорится, что стороны договорились поддерживать обмены на высоком уровне, продолжать практику консультации по руководящим принципам китайско-американских отношений, развивать гуманитарный и студенческий обмен.
Цинь Ган принял приглашение Блинкена посетить США.
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