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Дальнее зарубежье 19.06.2023 09:01

Пекин надеется, что США остановят процесс ухудшения отношений Китаем - глава МИД КНР

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган в ходе приговоров с находящимся в Пекине с визитом госсекретарем США Энтони Блинкеном выразил надежду, что политика Вашингтона будет направлена на преодоление спада в китайско-американских отношениях, сообщил МИД КНР.

"Обе стороны должны без компромиссов реализовать консенсус, достигнутый на встрече на Бали между председателем Си Цзиньпином и президентом Джо Байденом, способствовать развитию китайско-американских отношений, чтобы остановить спад, стабилизировать их и вернуться в нужное русло", - цитирует МИД китайского министра.

Он подчеркнул, что "в настоящее время китайско-американские отношения находятся на самом низком уровне с момента установления дипотношений".

По словам Цинь Гана, "Китай привержен построению стабильных, предсказуемых и конструктивных отношений". Он выразил надежду, что США "будут придерживаться объективного и рационального понимания Китая (...), поддерживать политическую основу китайско-американских отношений и спокойно, профессионально и рационально справляться со случайными инцидентами".

Глава МИД КНР также "разъяснил принципиальную позицию в отношении основных интересов Китая и основных озабоченностей, таких как тайваньский вопрос, и выдвинул четкие требования".

Он подчеркнул, что "тайваньский вопрос лежит в основе основных интересов Китая, является наиболее важным вопросом в китайско-американских отношениях и наиболее заметным риском", призвав США соблюдать принцип "одного Китая" и не поддерживать "независимость Тайваня".

В сообщении МИД говорится, что стороны договорились поддерживать обмены на высоком уровне, продолжать практику консультации по руководящим принципам китайско-американских отношений, развивать гуманитарный и студенческий обмен.

Цинь Ган принял приглашение Блинкена посетить США.

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Тэги: КИТАЙ, МИД, США, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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