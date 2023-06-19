Самой серьезной неудачей в первой половине 2023 года КНДР считает запуск военного спутника - ЦТАК

Северная Корея назвала неудачу с запуском спутника 31 мая "самым серьезным" недостатком в первой половине этого года.
"Самым серьезным недостатком является неуспешно произведенный 31 мая запуск военного спутника-разведчика, важной стратегической работы в области освоения космоса", - говорится в статье ЦТАК, посвященной итогам 8-го заседания Центрального комитета трудовой партии Кореи, завершившегося в воскресенье.
Отмечается, что разработка военного спутника-разведчика имеет "весьма большое значение в перспективах развития и последовательной подготовке к бою наших вооруженных сил".
На заседании были поставлены боевые задачи перед руководителями и учеными "последовательно анализировать причины и уроки неудачи в данном запуске" и произвести успешный запуск военного спутника-разведчика в ближайшее время.
"Обстановка безопасности на Корейском полуострове, которая изменяется безудержно сложно и серьезно, требует от нашего государства непрестанно обновлять военный потенциал (...)", - цитирует агентство доклад политбюро ЦК ТПК.
Кроме того, "в ответ на резко изменяющуюся международную военно-политическую ситуацию Политбюро ЦК партии поставило важные задачи по самостоятельному и более активному развертыванию внешнеполитической деятельности на принципах защиты прав и интересов государства, в том числе по дальнейшему укреплению солидарности с государствами, выступающими против разбойнической стратегии мирового господства США".
31 мая КНДР осуществила пуск ракеты-носителя с военным спутником-шпионом в южном направлении. Запуск прошел неудачно, и ракета упала в Желтое море из-за неполадок в двигателе.
Пхеньян пообещал провести повторный запуск в ближайшем будущем.
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