Нефть дешевеет после роста в пятницу, цена Brent - $75,5 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в понедельник после того, как по итогам предыдущей сессии они поднялись до самых высоких отметок с 7 июня.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают опасения относительно темпов роста глобальной экономики, пишет Trading Economics. В частности, несколько крупных западных банков ухудшили прогнозы подъема ВВП Китая, крупнейшего импортера нефти в мире, исходя из недавно опубликованных статданных, указавших на замедление восстановления экономики страны после снятия пандемийных ограничений.

Котировки августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:56 составляет $75,5 за баррель, что на $1,11 (на 1,45%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В пятницу эти контракты подорожали на $0,94 (на 1,2%) - до $76,61 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась утром в пятницу на $1,1 (на 1,5%) и составляет $70,68 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов увеличилась на $1,16 (на 1,6%) - до $71,78 за баррель.

За всю прошедшую неделю цена Brent поднялась на 2,4%, WTI - на 2,3%, согласно данным Dow Jones Market Data. Это стало наиболее значительным недельным подъемом с начала апреля.