Манат подорожал к евро и к рублю, стабилен к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 19 июня сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 19 июня ЦБА установил на уровне 1.8586 маната/1EUR (16 июня - 1.8598 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 19 июня установил на уровне 0.0203 манат/1RUB (16 июня - 0.0204 манат/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 19 июня ЦБА сохранил на уровне 0.0719 манат/1TRY.

Б.Рустамбеков