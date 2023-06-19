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ТЭК 19.06.2023 09:47

Генсек ОПЕК начал визит в Азербайджан

Генеральный секретарь Организации стран -экспортеров нефти (ОПЕК) , представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.

"Генсек ОПЕК 18 июня прибыл с визитом в Азербайджан", - сообщает азербайджанского Минэнерго.

В ходе визита запланированы встречи аль-Гайса с официальными лицами Азербайджана.

Н.Аббасова

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Тэги: ГЕНСЕК, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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