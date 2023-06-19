Генсек ОПЕК начал визит в Азербайджан

Генеральный секретарь Организации стран -экспортеров нефти (ОПЕК) , представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс прибыл с рабочим визитом в Азербайджан. "Генсек ОПЕК 18 июня прибыл с визитом в Азербайджан", - сообщает азербайджанского Минэнерго. В ходе визита запланированы встречи аль-Гайса с официальными лицами Азербайджана. Н.Аббасова

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