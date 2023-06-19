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Транспорт и связь 19.06.2023 12:31

Перевозки пассажиров в Азербайджане автобусами в январе-маe выросли на 21%, такси снизились на 2,7%

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-мае 2023 года составил 742 млн 844,7 тыс. человек, что на 19% больше показателя 5 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

По железной дороге перевезено 2 млн 704 тыс. человек (рост на 57,2%), морским транспортом – 8,6 тыс. человек (рост на 26,5%), воздушным транспортом – 966,4 тыс. человек (рост на 58,3%).

Кроме этого, автомобильным транспортом за пять месяцев перевезено 647 млн 381,7 тыс. пассажиров (рост на 19,8%). При этом автобусами в указанный период перевезено 618 млн 706,3 тыс. пассажиров (рост на 21,1%), такси - 28 млн 675,4 тыс. человек (спад на 2,7%).

Бакинский метрополитен, в январе-мае обслужил в 91 млн 784 тыс. человек (рост на 12,4%).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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