Перевозки пассажиров в Азербайджане автобусами в январе-маe выросли на 21%, такси снизились на 2,7%

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-мае 2023 года составил 742 млн 844,7 тыс. человек, что на 19% больше показателя 5 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

По железной дороге перевезено 2 млн 704 тыс. человек (рост на 57,2%), морским транспортом – 8,6 тыс. человек (рост на 26,5%), воздушным транспортом – 966,4 тыс. человек (рост на 58,3%).

Кроме этого, автомобильным транспортом за пять месяцев перевезено 647 млн 381,7 тыс. пассажиров (рост на 19,8%). При этом автобусами в указанный период перевезено 618 млн 706,3 тыс. пассажиров (рост на 21,1%), такси - 28 млн 675,4 тыс. человек (спад на 2,7%).

Бакинский метрополитен, в январе-мае обслужил в 91 млн 784 тыс. человек (рост на 12,4%).

Б.Рустамбеков