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Дальнее зарубежье 19.06.2023 13:03

Рим представил перечень мер, ограничивающих полномочия китайской Sinochem в управлении Pirelli

Итальянское правительство представило Pirelli пакет мер, призванных ограничить влияние крупнейшего акционера - China National Tire & Rubber Corporation Ltd (CNRS, управляется Sinochem) - на деятельность производителя шин, сообщает миланская компания.

Как сообщалось, в апреле Италия инициировала проверку акционерного соглашения Pirelli на соответствие национальным интересам страны из-за притязаний Sinochem на бОльшие полномочия. Предложенные в результате проверки ограничения могут быть внедрены в соответствии с законом о "Золотой силе" (Golden Power), который дает итальянскому правительству право влияния на корпоративные процессы и сделки с долями в стратегически важных компаниях.

Правительство Италии настаивает, что Pirelli должна уведомлять о любых изменениях в корпоративном управлении, а генеральный директор компании должен быть избран из числа членов совета директоров, выдвинутых Camfin (итальянский акционер, в соответствии с соглашением, может предложить лишь 4 из 12 членов СД - ИФ). Предполагается, что генеральный директор получит все полномочия по реализации бизнес-плана и бюджета Pirelli.

Правительственная комиссия видит необходимость в изменении устава компании таким образом, чтобы решения, касающиеся стратегических активов, а также назначения и отзыва ключевых менеджеров Pirelli, принимались генеральным директором, за исключением тех случаев, когда за противоположное решение голосуют 9 и более членов совета директоров.

Кроме того, в уставе должно быть прописано право Pirelli на отклонение любого запроса CNRS, выходящего "за рамки обычного осуществления прерогатив акционеров": запросы на прямой доступ к управленческим или административным информационным системам компании, на передачу китайским субъектам данных, собранных эксклюзивной технологией CYBER, информации о технологиях и ноу-хау, являющихся предметом интеллектуальной собственности Pirelli и т.п. Также положения устава должны поддерживать любую управленческую или организационную инициативу субъектов, связанных с итальянской комиссией по надзору за государственными активами.

Отмечается, что CNRS должна обеспечить полную автономию взаимодействия Pirelli с клиентами и поставщиками, а также гарантировать, что итальянский производитель шин самостоятельно готовит стратегические, отраслевые, финансовые планы и формирует бюджет группы компаний, не подчиняется инструкциям со стороны Sinochem Group. Китайский акционер также должен взять обязательство не издавать директивы или инструкции, не согласовывать инициативы, касающиеся решений Pirelli по финансовым и кредитным вопросам, а также по вопросам исследований и разработок компании, а также не принимать определяющие решения в отношении операционных стратегий Pirelli.

За соблюдением ограничений будет следить Министерство экономического развития Италии. Кроме того, Pirelli учредит автономное подразделение организационной безопасности.

Предложенные меры должен рассмотреть действующий совет директоров компании. После этого будет созвано новое собрание акционеров для обновления совета директоров и подготовки к изменению устава в соответствии с требованиями итальянской комиссии.

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Тэги: ИТАЛИЯ, PIRELLI, АКЦИОНЕР, ОГРАНИЧЕНИЯ

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