Coca-Cola HBC покупает владельца водочного бренда Finlandia за $220 млн

Европейская Coca-Cola HBC, стратегический партнер американской Coca-Cola Co., договорилась о покупке Brown-Forman Finland, владеющей водочным брендом Finlandia, за $220 млн.
Завершение сделки с Brown-Forman Netherlands, 100-процентным дочерним предприятием Brown-Forman, ожидается во втором полугодии, отмечается в сообщении Coca-Cola HBC.
"Мы считаем это привлекательной инвестицией и естественной эволюцией нас как одного из дистрибуционных партнеров Finlandia, подтверждением силы нашего проверенного временем масштабного партнерства с Brown-Forman", - пояснил глава Coca-Cola HBC Зоран Богданович.
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