Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8586 RUR   0.0203 GBR   2.1781 TRY   0.0719

Цена на нефть

15.06 $/bbl +/- WTI 70.62 +2.35 Brent 75.67 +2.47

Карабах 19.06.2023 12:51

Прокуратура Азербайджана начала проверку по факту обнаружения в Карабахе фрагментов костей, похожих на человеческие

Прокуратура приступила к проверке по факту обнаружения на территории села Сарыджалы Агдамского района (Карабахский экономический район) Азербайджана фрагментов костей, похожих на человеческие, сообщили в понедельник в Генпрокуратуре Азербайджана.

«В Агдамской районной прокуратуре проводится разбирательство по факту обнаружения 19 июня около 09:00 фрагментов костей, похожих на человеческие, при проведении работ по разминированию на территории освобожденного от оккупации села Сарыджалы Агдамского района», - говорится в сообщении ведомства.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАРАБАХ, АГДАМ, ПРОКУРАТУРА, ПРОВЕРКА


Похожие новости


Исполнительный директор МВФ по Азербайджану ознакомился с масштабами разрушений в Агдаме В Агдаме построят Карабахский университет Армия Азербайджана вступила в Агдам - Минобороны Азербайджана Агдамскому району в результате армянского обстрела нанесен ущерб в несколько десятков миллионов долларов

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az