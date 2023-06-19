Прокуратура Азербайджана начала проверку по факту обнаружения в Карабахе фрагментов костей, похожих на человеческие

Прокуратура приступила к проверке по факту обнаружения на территории села Сарыджалы Агдамского района (Карабахский экономический район) Азербайджана фрагментов костей, похожих на человеческие, сообщили в понедельник в Генпрокуратуре Азербайджана.
«В Агдамской районной прокуратуре проводится разбирательство по факту обнаружения 19 июня около 09:00 фрагментов костей, похожих на человеческие, при проведении работ по разминированию на территории освобожденного от оккупации села Сарыджалы Агдамского района», - говорится в сообщении ведомства.
Р.Керимов
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