Прокуратура Азербайджана начала проверку по факту обнаружения в Карабахе фрагментов костей, похожих на человеческие

Прокуратура приступила к проверке по факту обнаружения на территории села Сарыджалы Агдамского района (Карабахский экономический район) Азербайджана фрагментов костей, похожих на человеческие, сообщили в понедельник в Генпрокуратуре Азербайджана.

«В Агдамской районной прокуратуре проводится разбирательство по факту обнаружения 19 июня около 09:00 фрагментов костей, похожих на человеческие, при проведении работ по разминированию на территории освобожденного от оккупации села Сарыджалы Агдамского района», - говорится в сообщении ведомства.

Р.Керимов