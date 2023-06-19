Алиев обсудил с генсеком ОПЕК вклад Азербайджана в сделку ОПЕК+ и перспективы сотрудничества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял в Баку генерального секретаря Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсама аль-Гайса, сообщает сайт главы государства.

«Аль-Гайс в первую очередь передал президенту Алиеву приветствия министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдель Азиза бин Салмана Аль-Сауда. Стороны также отметили успешное сотрудничество Азербайджана со странами ОПЕК+. Генеральный секретарь подчеркнул, что под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан с первого дня создания формата ОПЕК+ вносит большой вклад в это сотрудничество», - говорится в информации.

В ходе встречи обсуждалась роль механизма ОПЕК+ на нынешнем глобальном рынке нефти, и отмечалось, что именно в результате работы в таком формате до сих пор обеспечивалась стабильность нефтяном рынке.

«Стороны также обсудили текущие вопросы в сфере «ископаемого» топлива и указали на важность вложения инвестиций в эту сферу в будущем. С учетом растущего спроса на энергию в результате роста мировой экономики была выражена обеспокоенность сокращением инвестиций в данную область в последнее время», - говорится в сообщении.

Кроме того, Алиев и аль-Гайс обсудили прогресс, достигнутый в сфере «зеленой» энергетики в мире и в то же время, подчеркнули важную роль традиционного топлива. При этом отмечалось, что применение новых технологий имеет особое значение с точки зрения снижения экологического ущерба в сфере традиционной энергетики.

«Стороны также провели обмен мнениями по перспективам сотрудничества», - говорится в сообщении.

Н.Аббасова