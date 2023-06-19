Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8586 RUR   0.0203 GBR   2.1781 TRY   0.0719

Цена на нефть

15.06 $/bbl +/- WTI 70.62 +2.35 Brent 75.67 +2.47

ТЭК 19.06.2023 12:57

Алиев обсудил с генсеком ОПЕК вклад Азербайджана в сделку ОПЕК+ и перспективы сотрудничества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял в Баку генерального секретаря Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсама аль-Гайса, сообщает сайт главы государства.

«Аль-Гайс в первую очередь передал президенту Алиеву приветствия министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдель Азиза бин Салмана Аль-Сауда. Стороны также отметили успешное сотрудничество Азербайджана со странами ОПЕК+. Генеральный секретарь подчеркнул, что под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан с первого дня создания формата ОПЕК+ вносит большой вклад в это сотрудничество», - говорится в информации.

В ходе встречи обсуждалась роль механизма ОПЕК+ на нынешнем глобальном рынке нефти, и отмечалось, что именно в результате работы в таком формате до сих пор обеспечивалась стабильность нефтяном рынке.

«Стороны также обсудили текущие вопросы в сфере «ископаемого» топлива и указали на важность вложения инвестиций в эту сферу в будущем. С учетом растущего спроса на энергию в результате роста мировой экономики была выражена обеспокоенность сокращением инвестиций в данную область в последнее время», - говорится в сообщении.

Кроме того, Алиев и аль-Гайс обсудили прогресс, достигнутый в сфере «зеленой» энергетики в мире и в то же время, подчеркнули важную роль традиционного топлива. При этом отмечалось, что применение новых технологий имеет особое значение с точки зрения снижения экологического ущерба в сфере традиционной энергетики.

«Стороны также провели обмен мнениями по перспективам сотрудничества», - говорится в сообщении.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ОПЕК, ГЕНСЕК


Похожие новости


Байден не уверен, что решение ОПЕК+ об увеличении квоты на добычу нефти будет достаточным Казахстан приветствует усилия РФ в достижении соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти - Токаев Путин: Россия готова к договоренностям в рамках ОПЕК+ Токаев сообщил о поддержке Казахстаном инициативы о продлении соглашения ОПЕК+ до конца года Президент Алиев отмечает эффективность формата ОПЕК+ в повышении цен на нефть Министр нефти Венесуэлы с 2019г займет пост президента ОПЕК Сотрудничество России и ОПЕК полезно для всех участников нефтяного рынка - Путин Алиев принял генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az