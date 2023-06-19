Убытки ЦТ Шахдаг за 2022г превысили 8,6 млн манатов

ЗАО «Центр туризма Шахдаг» завершил 2022 год с убытками в размере 8 млн 687,577 тыс. манатов, что на 36,9% больше показателя за 2021 год.
Согласно годовой аудированной финотчетности общества за 2022 год, доходы с биржевых операций составили 9 млн 607,974 тыс. манатов (рост на 56,3% по сравнению с 2021 годом - ИФ).
Доходы от внебиржевых операций (субсидий) составили 12 млн 77 тыс. манатов (спад на 13,6%).
Себестоимость продаж составила 12 млн 44,01 тыс. манатов (рост на 16,9%).
В результате общий доход составил 10 млн 424,878 тыс. манатов (спад на 6,1%).
В целом, административные расходы общества за 2022 год составили 16 млн 299,348 тыс. манатов (рост на 11,2%), налоговые платежи - 2 млн 659,737 тыс. манатов (спад на 4,1%).
Центр в прошлом году сократил активы на 3,1%, до 302 млн 203,786 тыс. манатов. Обязательства Центра составили 1 млн 874,071 тыс. манатов (спад на 37,3%). Капитал общества в 2022 году сократился на 2,8%, составив 300 млн 329,715 тыс. манатов, уставный капитал составил 397 млн 506,548 тыс. манатов (без изменений).
ЗАО "Центр туризма Шахдаг" является одним из крупнейших спортивно-туристических объектов Азербайджана.
Х.Насирзаде
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