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Си Цзиньпин надеется, что визит Блинкена внесет вклад в налаживание отношений между КНР и США

Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник на встрече госсекретарем Энтони Блинкеном выразил надежду на то, что визит Блинкена будет способствовать улучшению двусторонних отношений.

"Си Цзиньпин сказал, что (...) надеется, что визит госсекретаря Блинкена внесет вклад в стабилизацию отношений между Китаем и США", - написала представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Помимо этого, по ее данным, лидер КНР также заявил, что "взаимодействие между государствами должно быть основано на взаимном уважении и искренности".

Со своей стороны, South China Morning Post сообщает, что, по словам Си Цзиньпина, Пекин на переговорах с Блинкеном ясно обозначил свою позицию, стороны смогли достичь договоренностей "по ряду конкретных вопросов". Глава КНР также назвал "откровенными и глубокими" переговоры госсекретаря США с китайскими официальными лицами в Пекине.

Ранее в понедельник Блинкен также провел встречу с главой канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ваном И.

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Тэги: КИТАЙ, США, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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