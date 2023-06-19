Си Цзиньпин надеется, что визит Блинкена внесет вклад в налаживание отношений между КНР и США

Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник на встрече госсекретарем Энтони Блинкеном выразил надежду на то, что визит Блинкена будет способствовать улучшению двусторонних отношений.
"Си Цзиньпин сказал, что (...) надеется, что визит госсекретаря Блинкена внесет вклад в стабилизацию отношений между Китаем и США", - написала представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Помимо этого, по ее данным, лидер КНР также заявил, что "взаимодействие между государствами должно быть основано на взаимном уважении и искренности".
Со своей стороны, South China Morning Post сообщает, что, по словам Си Цзиньпина, Пекин на переговорах с Блинкеном ясно обозначил свою позицию, стороны смогли достичь договоренностей "по ряду конкретных вопросов". Глава КНР также назвал "откровенными и глубокими" переговоры госсекретаря США с китайскими официальными лицами в Пекине.
Ранее в понедельник Блинкен также провел встречу с главой канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ваном И.
ВС Армении подвергли обстрелу азербайджанские позиции в Нахчыване – Минобороны Азербайджана
Прокуратура Азербайджана начала проверку по факту обнаружения в Карабахе фрагментов костей, похожих на человеческие
Глава МИД Азербайджана примет участие в стратегическом диалоге с Великобританией
Болгария в январе-апреле утроила импорт газа из Азербайджана, направив на эти цели около 120 млн евро
Азербайджан в январе-апреле импортировал около 1,2 млрд куб.м. газа
ЦБ Азербайджана 21 июня повысит учетную ставку на 25 б.п., потом возьмет паузу до конца 2023г - ГПБ
На севере Индии установилась необычайно жаркая погода, около ста человек скончались
Правоохранители Азербайджана проводят операцию «Граница-щит» на границе с Россией - МВД
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев утвердил Госпрограмму развития Нахчывана до 2028г
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
В «Банке Республика» начался процесс выдачи компенсации вкладчикам «Günay Bank»
Генеральный директор Nar принял участие в конкурсе STARTUP в качестве почетного члена жюри
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС