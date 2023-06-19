Си Цзиньпин надеется, что визит Блинкена внесет вклад в налаживание отношений между КНР и США

Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник на встрече госсекретарем Энтони Блинкеном выразил надежду на то, что визит Блинкена будет способствовать улучшению двусторонних отношений.

"Си Цзиньпин сказал, что (...) надеется, что визит госсекретаря Блинкена внесет вклад в стабилизацию отношений между Китаем и США", - написала представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Помимо этого, по ее данным, лидер КНР также заявил, что "взаимодействие между государствами должно быть основано на взаимном уважении и искренности".

Со своей стороны, South China Morning Post сообщает, что, по словам Си Цзиньпина, Пекин на переговорах с Блинкеном ясно обозначил свою позицию, стороны смогли достичь договоренностей "по ряду конкретных вопросов". Глава КНР также назвал "откровенными и глубокими" переговоры госсекретаря США с китайскими официальными лицами в Пекине.

Ранее в понедельник Блинкен также провел встречу с главой канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ваном И.