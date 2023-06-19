Россия могла вывезти из Украины 200-300 тысяч детей, считают в Киеве

Россия могла вывезти из Украины 200-300 тысяч детей, сообщила в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина» советник – уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

«По нашим же подсчетам, речь может идти о 200-300 тысячах детей, которых они могли использовать. Почему мы не можем назвать точную цифру? Во-первых, территории оккупированы. Точной информации о том, что случилось с детьми, нет. Только после деоккупации населенного пункта мы можем иметь точные сведения – есть ли там семья с тем или иным ребенком. Если нет, мы начинаем искать», - сказала она.

По ее словам, "несмотря на то, что речь идет о 200-300 тысячах депортированных и принудительно вывезенных детях, мы на сегодняшний день имеем точную информацию только о 19499 таких детях".