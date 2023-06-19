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СНГ 19.06.2023 13:48

Россия могла вывезти из Украины 200-300 тысяч детей, считают в Киеве

Россия могла вывезти из Украины 200-300 тысяч детей, сообщила в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина» советник – уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

«По нашим же подсчетам, речь может идти о 200-300 тысячах детей, которых они могли использовать. Почему мы не можем назвать точную цифру? Во-первых, территории оккупированы. Точной информации о том, что случилось с детьми, нет. Только после деоккупации населенного пункта мы можем иметь точные сведения – есть ли там семья с тем или иным ребенком. Если нет, мы начинаем искать», - сказала она.

По ее словам, "несмотря на то, что речь идет о 200-300 тысячах депортированных и принудительно вывезенных детях, мы на сегодняшний день имеем точную информацию только о 19499 таких детях".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ДЕТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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