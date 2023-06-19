Замминистра энергетики Кыргызстана задержан за хищения угля на сумму более $450 тыс

Заместитель министра энергетики Кыргызстана и коммерческий директор ГП "Кыргызкомур" задержаны по обвинению в хищении угля при поставках топлива на ТЭЦ Бишкека, сообщает в понедельник пресс-служба Госкомитета национальной безопасности страны.
"В рамках мероприятий по демонтажу системной коррупции в энергетическом секторе ГКНБ расследует уголовное дело в отношении должностных лиц Министерства энергетики Кыргызстана по факту многомиллионных хищений угля, предназначенного для ТЭЦ Бишкека", - сообщили в пресс-службе.
Следствием установлено, что членами "угольной мафии", в которой состояли высокопоставленные сотрудники Минэнерго и подведомственных ему учреждений с 2021 по 2023 годы во время перевозки угля от месторождения "Кара-Кече" до Балыкчы на большегрузных автомобилях и из Балыкчы до ТЭЦ Бишкека по железной дороге похищено более 15 тыс. тонн угля на более 40 млн сомов ($456 тыс.).
"За причастность к вышеуказанным коррупционным преступлениям, создающим угрозу срыва работы столичной ТЭЦ и наносящим существенный ущерб государственному бюджету, органами ГКНБ были задержаны заместитель министра энергетики Кыргызской Республики М.Ж., а также коммерческий директор ГП "Кыргызкомур" А.С.", - отметили в пресс-службе.
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