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Макроэкономика 19.06.2023 14:11

ЦБ Азербайджана 21 июня повысит учетную ставку на 25 б.п., потом возьмет паузу до конца 2023г - ГПБ

«Газпромбанк» (ГПБ) ожидает, что Центральный банк Азербайджана по итогам предстоящего 21 июня заседания повысит ставку рефинансирования на 25 б.п. - до 9,25%, после чего возьмет паузу в ужесточении монетарных условий до конца года, считает заместитель начальника департамента анализа рыночной конъюнктуры ГПБ Гульнара Хайдаршина.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по ее мнению, аргументами в пользу принятия Центробанком такого решения являются: 1) устойчивое замедление инфляции, которая тем не менее превосходит ставку рефинансирования; 2) стабильный, но все еще повышенный уровень долларизации вкладов населения; 3) рост денежной массы в условиях стимулирующей фискальной политики, 4) расширение внутреннего спроса.

Хайдаршина подчеркивает, что среднегодовая инфляция в Азербайджане в мае замедлилась до 11,5% г/г и потеряла 1,3 п.п. по сравнению с апрелем. Замедление вновь наблюдалось во всех сегментах – продовольственном, непродовольственном и сфере услуг.

По данным ЦБ, в апреле доля вкладов населения в иностранной

Валюте в Азербайджане снизилась до 37,2% с 39,2% в конце прошлого года и обновила минимум с начала пандемии. «Сложившиеся денежно-кредитные условия позволяют обеспечить устойчивое сохранение долларизации депозитов на уровнях ниже 40%», - подчеркивает представитель ГПБ.

Как сообщалось ранее, ЦБ Азербайджана на пяти заседаниях подряд, в последний раз 3 мая 2023 года, принимал решение о повышении учетной ставки, каждый ран на 25 б.п.

А.Азизов

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Тэги: ГПБ, ЦБ, СТАВКА

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