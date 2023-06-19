Азербайджан в январе-апреле импортировал около 1,2 млрд куб.м. газа

Задекларированный импорт газа в Азербайджан в январе-апреле 2023 года составил 1 млрд 199 млн 538,33 тыс. кубометров, что в 5,5 раз выше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

Речь идет об объемах, оформленных (задекларированных) Государственным таможенным комитетом Азербайджана.

Стоимость газа, импортированного в Азербайджан в январе-апреле 2023 года, составила $202 млн 412,1 тыс. (рост в 13,8 раза).

В структуре импорта газа в Азербайджан основной объем газа (66,7%) пришелся на РФ, откуда поставлено 800 млн 665,76 тыс. кубометров на $143 млн 225,18 тыс.

На поставки из Туркменистан пришлось 398 млн 872,58 тыс. кубометров на сумму $59 млн 186,92 тыс.

Как сообщалось, задекларированный импорт газа в Азербайджан в 2022 году составил 1 млрд 16 млн 423,6 тыс. кубометров (рост в 2 раза) на $130 млн 634,12 тыс. (рост в 6,7 раза). В структуре импорта газа в Азербайджан 84,3% пришлось на поставки из Туркменистан – 857 млн 66,65 тыс. кубометров на сумму $110 млн 871,38 тыс. Импорт из России составил 93 млн 265,8 тыс. кубометров на $17 млн 254,17 тыс., из Ирана - 66 млн 91,19 тыс. кубометров на $2 млн 508,56 тыс.

Импорт газа осуществляется по своповым договорам с РФ, Ираном и Туркменистаном.

Н.Аббасова