Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8586 RUR   0.0203 GBR   2.1781 TRY   0.0719

Цена на нефть

15.06 $/bbl +/- WTI 70.62 +2.35 Brent 75.67 +2.47

ТЭК 19.06.2023 14:14

Азербайджан в январе-апреле импортировал около 1,2 млрд куб.м. газа

Задекларированный импорт газа в Азербайджан в январе-апреле 2023 года составил 1 млрд 199 млн 538,33 тыс. кубометров, что в 5,5 раз выше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

Речь идет об объемах, оформленных (задекларированных) Государственным таможенным комитетом Азербайджана.

Стоимость газа, импортированного в Азербайджан в январе-апреле 2023 года, составила $202 млн 412,1 тыс. (рост в 13,8 раза).

В структуре импорта газа в Азербайджан основной объем газа (66,7%) пришелся на РФ, откуда поставлено 800 млн 665,76 тыс. кубометров на $143 млн 225,18 тыс.

На поставки из Туркменистан пришлось 398 млн 872,58 тыс. кубометров на сумму $59 млн 186,92 тыс.

Как сообщалось, задекларированный импорт газа в Азербайджан в 2022 году составил 1 млрд 16 млн 423,6 тыс. кубометров (рост в 2 раза) на $130 млн 634,12 тыс. (рост в 6,7 раза). В структуре импорта газа в Азербайджан 84,3% пришлось на поставки из Туркменистан – 857 млн 66,65 тыс. кубометров на сумму $110 млн 871,38 тыс. Импорт из России составил 93 млн 265,8 тыс. кубометров на $17 млн 254,17 тыс., из Ирана - 66 млн 91,19 тыс. кубометров на $2 млн 508,56 тыс.

Импорт газа осуществляется по своповым договорам с РФ, Ираном и Туркменистаном.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГАЗ, ИМПОРТ


Похожие новости


Евросоюз согласился импортировать газ из России, несмотря на давление США Поставки природного газа в Китай в апреле 2023г обновили исторический максимум для этого месяца Азербайджан в январе-марте импортировал около 1 млрд куб.м. газа Италия увеличила в I кв. импорт газа из Азербайджана на 0,8%, потратила около 1,8 млрд евро Россия в феврале сохранила статус крупнейшего поставщика газа в Китай при заметном росте объема рынка Азербайджан в январе-феврале импортировал свыше 642 млн кубометров газа Азербайджан в январе-феврале поставил в Россию газа на $55,5 млн Азербайджан в 2022г импортировал 1 млрд кубометров газа Албания рассчитывает получать 700 млн кубометров газа в год из Азербайджана Азербайджан за 11 мес. импортировал около 770 млн куб. м. газа, свыше 91% поставок пришлось на Туркменистан

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az