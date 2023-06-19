ВС Армении подвергли обстрелу азербайджанские позиции в Нахчыване – Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле в понедельник позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил (ВС) Армении в районе границы двух государств.

«19 июня примерно в 13:35 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Араздейен Ведийского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской автономной республики (в районе азербайджано-армянской границы – ИФ-Аз)», - говорится в сообщении военного ведомства.

В министерстве отметили, что подразделения азербайджанской армии приняли ответные меры.

Как сообщалось ранее, Минобороны Азербайджана на минувшей неделе неоднократно сообщало, что ВС Армении обстреливали позиции азербайджанских военных в этом направлении границы.

Р.Керимов