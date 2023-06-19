Никаких решений о приглашении Украины в НАТО на июльском саммите альянса принимать не будут - Столтенберг

На саммите НАТО, который пройдет в июле в Вильнюсе, никаких предложений по поводу присоединения Украины к альянсу делать не планируется, сообщил в понедельник на пресс-конференции в Берлине генсек организации Йенс Столтенберг.

"Ни на саммите в Вильнюсе, ни при его подготовке мы не обсуждаем вопроса о формальном приглашении Украины в НАТО. Мы обсуждаем, каким образом приблизить Украину к НАТО", - сказал он.

"Продолжаются консультации, но я не в том положении, чтобы предсказывать исход этих консультаций", - отметил генсек НАТО.