Шольц и Столтенберг обсудили защиту инфраструктуры в Северном море

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник обсудили способы защиты важнейших объектов инфраструктуры в Северном море, в том числе и с помощью нового морского центра альянса.

"Мы с генсеком обсудили ситуацию с критически важной инфраструктурой в Северном море" - сказал Шольц на совместной пресс-конференции со Столтенбергом в Берлине.

Генсек НАТО в свою очередь поблагодарил лидера ФРГ за вклад в создание нового центра безопасности подводной инфраструктуры НАТО.

"Я благодарен за ведущую роль Германии в учреждении нового морского центра НАТО по безопасности важнейшей подводной инфраструктуры. Это повысит нашу осведомленность о ситуации и усилит наше присутствие в море", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО 19-20 июня находится с визитом в Германии.