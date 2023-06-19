Шольц и Столтенберг обсудили защиту инфраструктуры в Северном море

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник обсудили способы защиты важнейших объектов инфраструктуры в Северном море, в том числе и с помощью нового морского центра альянса.
"Мы с генсеком обсудили ситуацию с критически важной инфраструктурой в Северном море" - сказал Шольц на совместной пресс-конференции со Столтенбергом в Берлине.
Генсек НАТО в свою очередь поблагодарил лидера ФРГ за вклад в создание нового центра безопасности подводной инфраструктуры НАТО.
"Я благодарен за ведущую роль Германии в учреждении нового морского центра НАТО по безопасности важнейшей подводной инфраструктуры. Это повысит нашу осведомленность о ситуации и усилит наше присутствие в море", - сказал Столтенберг.
Генсек НАТО 19-20 июня находится с визитом в Германии.
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