Азербайджан в январе-апреле увеличил экспорт газа в Болгарию почти в 1,5 раза

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана в январе-апреле 2023 года составил 6 млрд 513 млн 694,62 тыс. кубометров, что на 10% ниже показателя 4 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).
Выручка от экспорта задекларированного газа из Азербайджана составила $5 млрд 418 млн 534,55 тыс. (рост на 29,7%).
На поставки газа в отчетный период пришлось 43,06% от общего объема экспорта Азербайджана (в январе-апреле 2022 года – 35,34%).
По данным комитета, в январе-апреле 2023 года наибольший объем задекларированного экспорта газа пришелся в Италию (36,9% всех поставок).
|
Страна
|
Объем в тыс.
куб.м.
|
В сравнении с
2022г (4 мес.)
|
Выручка, тыс.
долларов
|
В сравнении с
2022г (4 мес.)
|
ЕВРОПА
|
Италия
|
2 399 970,39
|
+1,5%
|
3619 606,9
|
+31,9%
|
Болгария
|
149 252,18
|
+44,6%
|
58 955,18
|
+2,2 раза
|
Греция
|
238 257,96
|
-23,9%
|
387 114,64
|
+5,8%
|
Румыния
|
184 286,16
|
-
|
171 246,25
|
-
|
РЕГИОН
|
Грузия
|
931 510,55
|
-33,6%
|
175 355,63
|
-13,2%
|
Россия
|
326 532,4
|
-
|
55 510,51
|
-
|
Турция
|
2272 424,9
|
-22,2%
|
950 310,46
|
+13,8%
|
Иран
|
11 460,13
|
-91%
|
434,98
|
-91%
|
ВСЕГО
|
6 513 694,62
|
-10%
|
5 418 534,55
|
+29,7%
ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.
Поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года. С 1 января 2023 года начались поставки газа в Румынию.
Кроме того, азербайджанский газ также экспортируется в Турцию (по газопроводам TANAP и Южно-Кавказской трубопроводной магистрали, ЮКТМ) и Грузию (по ЮКТМ и по газопроводу Газимагомед-Газах).
Н.Аббасова
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