Азербайджан в январе-апреле увеличил экспорт газа в Болгарию почти в 1,5 раза

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана в январе-апреле 2023 года составил 6 млрд 513 млн 694,62 тыс. кубометров, что на 10% ниже показателя 4 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Выручка от экспорта задекларированного газа из Азербайджана составила $5 млрд 418 млн 534,55 тыс. (рост на 29,7%).

На поставки газа в отчетный период пришлось 43,06% от общего объема экспорта Азербайджана (в январе-апреле 2022 года – 35,34%).

По данным комитета, в январе-апреле 2023 года наибольший объем задекларированного экспорта газа пришелся в Италию (36,9% всех поставок).

Страна Объем в тыс. куб.м. В сравнении с 2022г (4 мес.) Выручка, тыс. долларов В сравнении с 2022г (4 мес.) ЕВРОПА Италия 2 399 970,39 +1,5% 3619 606,9 +31,9% Болгария 149 252,18 +44,6% 58 955,18 +2,2 раза Греция 238 257,96 -23,9% 387 114,64 +5,8% Румыния 184 286,16 - 171 246,25 - РЕГИОН Грузия 931 510,55 -33,6% 175 355,63 -13,2% Россия 326 532,4 - 55 510,51 - Турция 2272 424,9 -22,2% 950 310,46 +13,8% Иран 11 460,13 -91% 434,98 -91% ВСЕГО 6 513 694,62 -10% 5 418 534,55 +29,7%

ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.

Поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года. С 1 января 2023 года начались поставки газа в Румынию.

Кроме того, азербайджанский газ также экспортируется в Турцию (по газопроводам TANAP и Южно-Кавказской трубопроводной магистрали, ЮКТМ) и Грузию (по ЮКТМ и по газопроводу Газимагомед-Газах).

Н.Аббасова