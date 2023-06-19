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ТЭК 19.06.2023 15:35

Азербайджан в январе-апреле увеличил экспорт газа в Болгарию почти в 1,5 раза

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана в январе-апреле 2023 года составил 6 млрд 513 млн 694,62 тыс. кубометров, что на 10% ниже показателя 4 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Выручка от экспорта задекларированного газа из Азербайджана составила $5 млрд 418 млн 534,55 тыс. (рост на 29,7%).

На поставки газа в отчетный период пришлось 43,06% от общего объема экспорта Азербайджана (в январе-апреле 2022 года – 35,34%).

По данным комитета, в январе-апреле 2023 года наибольший объем задекларированного экспорта газа пришелся в Италию (36,9% всех поставок).

Страна

Объем в тыс.

куб.м.

В сравнении с

2022г (4 мес.)

Выручка, тыс.

долларов

В сравнении с

2022г (4 мес.)

ЕВРОПА

Италия

2 399 970,39

+1,5%

3619 606,9

+31,9%

Болгария

149 252,18

+44,6%

58 955,18

+2,2 раза

Греция

238 257,96

-23,9%

387 114,64

+5,8%

Румыния

184 286,16

-

171 246,25

-

РЕГИОН

Грузия

931 510,55

-33,6%

175 355,63

-13,2%

Россия

326 532,4

-

55 510,51

-

Турция

2272 424,9

-22,2%

950 310,46

+13,8%

Иран

11 460,13

-91%

434,98

-91%

ВСЕГО

6 513 694,62

-10%

5 418 534,55

+29,7%

ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.

Поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года. С 1 января 2023 года начались поставки газа в Румынию.

Кроме того, азербайджанский газ также экспортируется в Турцию (по газопроводам TANAP и Южно-Кавказской трубопроводной магистрали, ЮКТМ) и Грузию (по ЮКТМ и по газопроводу Газимагомед-Газах).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ГАЗ, ЭКСПОРТ, СТАТИСТИКА


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