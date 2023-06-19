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Дальнее зарубежье 19.06.2023 15:45

Си Цзиньпин призывает США уважать интересы Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с находящимся в Пекине с визитом госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Китай с уважением относится к коренным интересам США и надеется, что Вашингтон таким же образом будет относиться к Китаю и не создавать препятствий на пути его развития, сообщил МИД КНР.

"Китай уважает интересы США и не бросает им вызов. Соединенные Штаты должны аналогичным образом уважать Китай и не наносить ущерба его законным правам и интересам", - заявил китайский руководитель.

Он отметил, что ни одна из сторон не имеет права требовать от другой проведения политики, которая соответствовала бы только желаниям партнера, "не говоря уже о том, чтобы лишать другую сторону ее законного права на развитие".

Си Цзиньпин сказал, что "в настоящее время международное сообщество в целом обеспокоено статус-кво китайско-американских отношений". Следует использовать общие интересы, существующие между двумя странами, отказаться от практики угроз.

Страны мира, по его словам, "не желают выбирать между Китаем и Соединенными Штатами и надеются на мирное сосуществование и дружественное сотрудничество между Китаем и США".

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Тэги: КИТАЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, БЛИНКЕН, ВСТРЕЧА


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