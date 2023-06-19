Intel вложит более 30 млрд евро в производственный комплекс в Германии

Американская Intel Corp. планирует вложить более 30 млрд евро в два завода по производству микросхем на площадке Silicon Junction в Магдебурге, говорится в пресс-релизе Intel.
Компания и правительство ФРГ подписали новую версию письма о намерениях, предусматривающую дополнительную государственную поддержку, включая стимулирующие меры.
Сетевое издание MarketWatch со ссылкой на другие СМИ ранее сообщало, что Intel получит госсубсидии на 10 млрд евро ($10,9 млрд) и ограничения на стоимость энергии. До этого шла речь о поддержке на 6,8 млн евро, но анонсированный в марте 2022 года проект откладывался из-за экономических проблем.
Как ожидается, производство на первом заводе начнется через четыре-пять лет после одобрения стимулирующих мер Европейской комиссией. Intel приобрела участок под строительство комплекса в ноябре 2022 года.
Недавно также стало известно о намерении компании построить завод в Израиле и сборочно-испытательный комплекс в Польше с инвестициями в $25 млрд и до $4,6 млрд соответственно.
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