Access2Success: новый старт в бизнесе для женщин

Успешно завершен проект Access2Success для женщин-предпринимателей, поддерживаемый AccessBank и его основным акционером, Азиатским Банком Развития.

50 женщин- предпринимателей приняли участие в проекте, направленном на развитие женщин, делающих первые шаги в предпринимательстве. Участники представляли такие направления бизнеса, как консалтинг, туризм, образование, здравоохранение, экотовары, декор, одежда и аксессуары.

В рамках 5-недельного проекта Access2Success женщины-предприниматели прошли обучение по стратегическому развитию бизнеса, антикризисному управлению, отчетности перед государственными органами, продажам, маркетингу, электронной коммерции, управлению персоналом и контролю бизнеса. Тренинги проводились со стороны одних из самых сильных экспертов страны.

В последние дни тренинга участники выступили с презентациями о том, как они применят полученные знания в управлении бизнеса. Руководство AccessBank, представители азербайджанского офиса Азиатского Банка Развития и менторы программы присоединились к финальному мероприятию и пожелали участникам успехов в бизнесе.

AccessBank, лидер кредитования микро- и среднего бизнеса в Азербайджане, уже второй раз проводит тренинг по улучшению конкурентной бизнес-среды для женщин-предпринимателей. Целью банка является поддержка женщин, которые занимаются микро-, малым и средним бизнесом и этим самым еще больше поддержать развитие бизнес атмосферы Азербайджана.

Лидер в сфере микрофинансирования в Азербайджане AccessBank предоставляет свои услуги малым и средним бизнесам с 2002 года. Среди акционеров Банка можно назвать Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международную Финансовую Корпорацию и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. Банк имеет 31 филиал, 15 из которых находятся в Баку, 16 – в регионах.

Для получения информации об услугах Банка можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, а также посетить сайт www.accessbank.az или аккаунты Банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).

*ЗАО AccessBank предоставляет свои услуги согласно лицензии №245 от 25 октября 2002 года, выданного Центральным Банком Азербайджанской Республики. Головной Офис Банка расположен по адресу: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект 3.