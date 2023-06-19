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Дальнее зарубежье 19.06.2023 17:04

США и КНР не договорились восстановить военные каналы связи - Блинкен

Вашингтон и Пекин пока не пришли к соглашению о восстановлении каналов связи между военными, продолжают работу над решением этого вопроса, заявил в понедельник глава Госдепартамента Энтони Блинкен.

"Я думаю, военные каналы связи необходимы. По состоянию на данный момент Китай не согласился продвинуться в решении этой проблемы. И я думаю, это проблема, над которой нам следует продолжать работу. Очень важно восстановить эти каналы", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Пекине.

Он добавил, что "нет сиюминутного прогресса" в достижении договоренностей по восстановлению коммуникации между военными, но для США этот вопрос "остается в центре внимания".

По словам госсекретаря, коммуникация между военными необходима во избежание инцидентов в воздухе и на море.

Ранее в понедельник Блинкен провел встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и главой канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.

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Тэги: США, КИТАЙ, ВОЕННЫЕ, КОММУНИКАЦИЯ


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