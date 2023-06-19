Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8586 RUR   0.0203 GBR   2.1781 TRY   0.0719

Цена на нефть

15.06 $/bbl +/- WTI 70.62 +2.35 Brent 75.67 +2.47

Дальнее зарубежье 19.06.2023 16:41

Британия приняла закон о действии санкций против РФ до тех пор, пока она не выплатит компенсацию Украине

Британия приняла закон, предусматривающий сохранение санкций в отношении России до тех пор, пока она не выплатит Украине компенсацию, сообщает британский МИД.

"Великобритания вводит новое законодательство, позволяющее сохранять санкции в отношении России до тех пор, пока Москва не выплатит компенсацию Украине", - говорится в документе, распространенном британским внешнеполитическим ведомством.

Кроме того, Лондон "устанавливает порядок передачи российских замороженных активов на восстановление Украины".

В мае премьер Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон уже ввел санкции против более чем 1,5 тыс. физических и юридических лиц России, заморозив активы в Великобритании на сумму более 18 млрд фунтов стерлингов. По его словам, санкции Лондона затронули торговлю товарами между Великобританией и Россией на сумму более 20 млрд фунтов стерлингов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ, СОХРАНЕНИЕ


Похожие новости


Новые британские санкции затронули энергетику, металлургию, транспортный и банковский сектора РФ Великобритания ввела запрет на импорт алмазов, алюминия, меди и никеля из РФ В МИД РФ назвали крайне враждебным шагом решение Британии передать Украине ракеты большой дальности В разведке Британии высказались о влиянии войны в Украине на уровень смертности в России Великобритания расширяет антироссийские санкции Великобритания не будет отправлять истребители в Украину в ближайшее время – Уоллес Министр иностранных дел и начальник Генштаба Британии вошли в российский санкционный список МИД Великобритании объявил о прекращении импорта сжижженного российского газа с 1 января МИД России начал проработку шагов в связи с данными о причастности британцев к атаке на ЧФ Британия с 1 января 2023 отказывается от импорта российского СПГ - МИД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az