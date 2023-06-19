В Азербайджане в январе-мае объем госзакупок составил почти 800 млн манатов

В Азербайджане в январе-мае 2023 года объем государственных закупок составил 796,2 млн манатов, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Госслужбе по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком.
За этот период проведено 1938 закупок: 19 открытых тендеров, 1,05 тыс. электронных открытых тендеров, 779 - опросы котировок и 90 – опросы предложений.
Электронные конкурсы преобладали над другими способами как по количеству, так и по сумме (367,2 млн манатов).
Как сообщалось ранее, в Азербайджане в 2022 году объем государственных закупок составил 6 млрд 779,2 млн манатов. По сравнению с показателем за 2021 год рост объема государственных закупок в 2022 году составил 12,8%.
Б.Рустамбеков
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