В Азербайджане в январе-мае объем госзакупок составил почти 800 млн манатов

В Азербайджане в январе-мае 2023 года объем государственных закупок составил 796,2 млн манатов, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Госслужбе по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком.

За этот период проведено 1938 закупок: 19 открытых тендеров, 1,05 тыс. электронных открытых тендеров, 779 - опросы котировок и 90 – опросы предложений.

Электронные конкурсы преобладали над другими способами как по количеству, так и по сумме (367,2 млн манатов).

Как сообщалось ранее, в Азербайджане в 2022 году объем государственных закупок составил 6 млрд 779,2 млн манатов. По сравнению с показателем за 2021 год рост объема государственных закупок в 2022 году составил 12,8%.

Б.Рустамбеков