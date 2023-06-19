Кязымов и Бордон обсудили подготовку к проведению консультаций Азербайджана и МВФ по Статье IV

Новый глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) по Азербайджану Анна Бордон начала визит в страну.
Это ее первый визит в Азербайджан в данном качестве.
Бордон в понедельник провела в Баку встречу с председателем Центробанка Азербайджана Талехом Кязымовым.
«В ходе встрече обсуждались текущее состояние и перспективы сотрудничества Азербайджана и МВФ. Кроме этого, были обсуждены подготовка к проведению консультаций в рамках Статьи IV и программы поддержки Азербайджана», - подчеркивает ЦБ.
Азербайджан присоединился к МВФ 18 сентября 1992 года. С 2006 года правительство Азербайджана не осуществляет заимствований от МВФ, и сотрудничество ведется в рамках консультаций по статье IV устава фонда, технических миссий по основным направлениям макроэкономической политики.
Р.Ахмедов
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