Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8586 RUR   0.0203 GBR   2.1781 TRY   0.0719

Цена на нефть

15.06 $/bbl +/- WTI 70.62 +2.35 Brent 75.67 +2.47

Внешняя политика 19.06.2023 17:10

Кязымов и Бордон обсудили подготовку к проведению консультаций Азербайджана и МВФ по Статье IV

Новый глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) по Азербайджану Анна Бордон начала визит в страну.

Это ее первый визит в Азербайджан в данном качестве.

Бордон в понедельник провела в Баку встречу с председателем Центробанка Азербайджана Талехом Кязымовым.

«В ходе встрече обсуждались текущее состояние и перспективы сотрудничества Азербайджана и МВФ. Кроме этого, были обсуждены подготовка к проведению консультаций в рамках Статьи IV и программы поддержки Азербайджана», - подчеркивает ЦБ.

Азербайджан присоединился к МВФ 18 сентября 1992 года. С 2006 года правительство Азербайджана не осуществляет заимствований от МВФ, и сотрудничество ведется в рамках консультаций по статье IV устава фонда, технических миссий по основным направлениям макроэкономической политики.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МВФ, КОНСУЛЬТАЦИИ


Похожие новости


МВФ рекомендует властям Азербайджана расширить структурные реформы для улучшения управления и прозрачности МВФ планирует в ближайшие месяцы провести консультации с правительством Азербайджана по статье IV – глава миссии МВФ представил правительству Азербайджана заключение по итогам консультаций по статье IV МВФ в первой половине декабря проведет консультации с правительством Азербайджана по статье IV МВФ в ноябре-декабре 2017г проведет консультации с правительством Азербайджана по статье IV Министр финансов Азербайджана обсудил с директором-распорядителем МВФ вопрос техпомощи на проведение экономических реформ Азербайджан и МВФ начали ежегодные консультации по статье IV Министр финансов Азербайджана обсудил с новым главой миссии МВФ по республике перспективы сотрудничества Глава Центробанка Азербайджана обсудил с миссией МВФ вопросы денежно-кредитной политики и макроэкономические прогнозы на 2013г МВФ обсудила с Минналогов Азербайджана налоговые сборы на 2012-2013 года

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az