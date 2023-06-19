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Макроэкономика 19.06.2023 17:17

Президент Азербайджана утвердил поправки в госбюджете-2023

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник утвердил закон о внесении изменений в госбюджете на 2023 год.

Как сообщал ранее "Интерфакс-Азербайджан", дополнительные доходы госбюджета составят 3 млрд 5,5 млн манатов. Таким образом, доходы госбюджета Азербайджана на 2023 год теперь прогнозируются на уровне 33 млрд 779,5 млн манатов или на 9,8% выше первоначального прогноза.

В целом, 52,5% доходов госбюджета или 17 млрд 739,7 млн манатов составят нефтяные доходы, 47,5% или 16 млрд 39,8 млн манатов - ненефтяные. По сравнению с первоначальным прогнозом нефтяные доходы госбюджета вырастут на 8,9%, ненефтяные - на 10,8%.

В структуре доходов госбюджета, поступления по линии Государственной налоговой службы теперь прогнозируются на уровне 14 млрд 932 млн манатов (+11,4% от первоначального плана), по линии Государственного таможенного комитета - 5 млрд 728 млн манатов (+20,6%), трансферты из Государственного нефтяного фонда - 11 млрд 737 млн манатов (+4,1%), внебюджетные доходы бюджетных организаций - 801 млн манатов (+10,3%), прочие доходы - 580,8 млн манатов (3,3%).

Базовая цена на нефть, заложенная в госбюджете на 2023 год, увеличена с $50 до $60 за баррель (в январе-апреле 2023 года средняя цена на нефть марки Azeri Light составила $85,8 за баррель).

Расходы госбюджета увеличены на 3 млрд 215,5 млн манатов или на 9,6% - до 36 млрд 568,8 млн манатов.

В целом, в структуре расходов 22 млрд 39,3 млн манатов составят текущие расходы (+3% от первоначального прогноза), капитальные - 13 млрд 347 млн манатов (+38,6%), на обслуживание госдолга - 1 млрд 182,5 млн манатов (+17,7%).

Дополнительные расходы будут направлены на реализацию проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре; на укрепление обороноспособности страны (1 млрд 105 млн манатов); на обслуживание госдолга (177,5 млн манатов); на реализацию инфраструктурных проектов в сфере транспорта и энергетики (347,5 млн манатов), на меры по экономической поддержке и на др. цели.

Дефицит госбюджета увеличен на 210 млн манатов - до 2 млрд 789,3 млн манатов или 2,5% ВВП.

А.Азизов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ГОСБЮДЖЕТ, ПОПРАВКИ


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