Президент Азербайджана утвердил увеличение бюджетов двух госфондов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил законы об изменениях в параметрах бюджетов Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) и Фонда страхования от безработицы на 2023 год.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно поправкам, доходы и расходы ГФСЗ в 2023 году увеличены 4 млн манатов - до 6 млрд 267,97 млн манатов, т.е. на 0,5%.

Согласно поправкам, доходы и расходы бездефицитного Фонда страхования от безработицы на 2023 год увеличены на 5 млн манатов - до 217 млн 668 тыс. 344,5 манат, т.е. на 2,3%.

Поправки в бюджете Фонда страхования от безработицы предусматривают увеличение на 2,5 млн манатов - до 13,5 млн манатов финансирования мер по страховым выплатам по безработице, остальное - на другие статьи.

При этом расходы на профессиональное обучение и организацию дополнительного образования сокращены с 22 млн манатов до 20 млн манатов.

Р.Ахмедов