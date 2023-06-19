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Макроэкономика 19.06.2023 17:21

Президент Азербайджана утвердил увеличение бюджетов двух госфондов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил законы об изменениях в параметрах бюджетов Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) и Фонда страхования от безработицы на 2023 год.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно поправкам, доходы и расходы ГФСЗ в 2023 году увеличены 4 млн манатов - до 6 млрд 267,97 млн манатов, т.е. на 0,5%.

Согласно поправкам, доходы и расходы бездефицитного Фонда страхования от безработицы на 2023 год увеличены на 5 млн манатов - до 217 млн 668 тыс. 344,5 манат, т.е. на 2,3%.

Поправки в бюджете Фонда страхования от безработицы предусматривают увеличение на 2,5 млн манатов - до 13,5 млн манатов финансирования мер по страховым выплатам по безработице, остальное - на другие статьи.

При этом расходы на профессиональное обучение и организацию дополнительного образования сокращены с 22 млн манатов до 20 млн манатов.

Р.Ахмедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ФОНДЫ, БЮДЖЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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