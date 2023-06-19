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Транспорт и связь 19.06.2023 17:34

АЖД получит в 2023г из госбюджета 71 млн манатов на повышение уставного капитала

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) получат в 2023 году из госбюджета 71 млн манатов на повышение уставного капитала, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

АЖД данные средства направит на реализацию инфраструктурных проектов.

Уставный капитал АЖД на конец 2021 года оценивается в 906,062 млн манатов.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЖД, КАПИТАЛ, ПОВЫШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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