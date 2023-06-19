АЖД получит в 2023г из госбюджета 71 млн манатов на повышение уставного капитала

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) получат в 2023 году из госбюджета 71 млн манатов на повышение уставного капитала, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве. АЖД данные средства направит на реализацию инфраструктурных проектов. Уставный капитал АЖД на конец 2021 года оценивается в 906,062 млн манатов. Р.Ахмедов

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