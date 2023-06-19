Азеришыг получит в 2023г из госбюджета 170 млн манатов на повышение уставного капитала

ОАО «Азеришыг» получит в 2023 году из госбюджета 170 млн манатов на повышение уставного капитала, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

Как сообщалось ранее, уставный капитал общества на конец 2022 года составлял 1 млрд 678,705 млн манатов.

Таким образом, уставный капитал Азеришыг увеличится на 10,1% - до 1 млрд 848,075 млн манатов.

Полученные средства будут направлены на две цели: на реализацию работ по реконструкции системы энергоснабжения в Карабахе и Восточном Зангезуре (120 млн манатов) и на реконструкцию электрораспределительной сети в Азербайджане (50 млн манатов).

В функции ОАО «Азеришыг» входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Р.Ахмедов