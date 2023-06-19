Финляндия начнет производить передние части фюзеляжей американского истребителя F-35

Финская компания оборонной техники Patria и американская авиастроительная компания Lockheed Martin подписали в понедельник первое рамочное соглашение о прямом промышленном сотрудничестве в рамках проекта закупки Финляндией 64 истребителей F-35.
Соглашение касается сборки передней части фюзеляжа истребителей F-35 в Финляндии. Всего предполагается собрать 400 таких частей. Работы будут проводиться на заводе Jamsa Hall компании Patria, сообщил портал Yle.
"Только Соединенные Штаты и Финляндия будут иметь в перспективе такие производственные возможности. Мы уже вовлечены в глобальную цепочку. Мы надеемся, что в будущем также сможем увеличить объемы производства и поставок (...) Долгосрочный характер работ примерно до 2041 года также гарантирует рабочие места в этом районе", - сказал директор проекта F-35 компании Patria Петри Хепола, которого цитирует портал Yle.
По его словам, готовность к сборке фронтальных рам в Jamsa Hall должна быть обеспечена к концу 2025 года, а первые рамы следует доставить в США в 2026 году.
В настоящее время Patria также ведет переговоры о производстве деталей для F-35 и по вопросам, связанным со сборкой двигателей.
"Новые соглашения могут быть подписаны уже в этом году. Если это будет реализовано, производство компонентов также будет осуществляться в Jamsa Hall, а задачи, связанные со сборкой двигателей, будут выполняться в Линнавуори", - говорит Хепола.
11 февраля 2022 года директор Командования материально-технического обеспечения Сил обороны Финляндии Кари Ренко (Kari Renko) подписал документы о закупке у США 64 истребителей F-35 Lockheed Martin.
Контракты на закупку включают поставку в Финляндию в 2025-2030 гг. многоцелевых истребителей F-35, двигателей и оборудования для технического обслуживания, запасных частей и запасного оборудования, учебного оборудования и услуг, сообщило тогда министерство обороны Финляндии.
Соглашение предусматривает также техническое обслуживание и обучение личного состава.
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