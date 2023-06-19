Новый президент Латвии Ринкевич вступит в должность 8 июля

Новоизбранный президент Латвии Эдгар Ринкевич примет торжественную присягу на заседании внеочередной сессии сейма 8 июля, в 9:00, постановил в понедельник президиум сейма. Когда Ринкевич вступит в должность президента, закончится срок полномочий нынешнего главы государства Эгила Левитса. В соответствии с Конституцией Латвии, при вступлении в должность на заседании Сейма президент принимает торжественную присягу, в которой клянется работать на благо латвийского государства и его народа, соблюдать Конституцию Латвии и законы. Как сообщалось, сейм избрал президентом нынешнего министра иностранных дел Латвии Ринкевича 31 мая.

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