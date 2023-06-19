Шахбазов и Обайтек обсудили перспективы расширения сотрудничества польской PKN Orlen с Азербайджаном

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в понедельник в Баку провел встречу с председателем правления группы компаний "PKN Orlen" Даниэлем Обайтеком.
"В ходе встречи состоялся обмен мнениями о деятельности Группы компаний PKN Orlen и о текущем состоянии сотрудничества с SOCAR по поставкам сырой нефти. Была выражена заинтересованность PKN Orlen в сотрудничестве с Азербайджаном в различных областях", - говорится в сообщении Минэнерго Азербайджана.
В ходе встречи польская делегация была проинформирована о наращивании поставок азербайджанского газа в Европу, о сотрудничестве с Европейским Союзом по проекту создания новой инфраструктуры по транспортировке "зеленой энергии" и о проектах, реализуемых в сфере возобновляемых источников энергии.
"Были доведены до сведения польской стороны перспективные направления сотрудничества с компаниями Польши и выражена готовность Азербайджана поддержать развитие отношений в энергосфере", - говорится в информации.
Н.Аббасова
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