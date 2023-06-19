Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8586 RUR   0.0203 GBR   2.1781 TRY   0.0719

Цена на нефть

15.06 $/bbl +/- WTI 70.62 +2.35 Brent 75.67 +2.47

ТЭК 19.06.2023 19:02

Шахбазов и Обайтек обсудили перспективы расширения сотрудничества польской PKN Orlen с Азербайджаном

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в понедельник в Баку провел встречу с председателем правления группы компаний "PKN Orlen" Даниэлем Обайтеком.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями о деятельности Группы компаний PKN Orlen и о текущем состоянии сотрудничества с SOCAR по поставкам сырой нефти. Была выражена заинтересованность PKN Orlen в сотрудничестве с Азербайджаном в различных областях", - говорится в сообщении Минэнерго Азербайджана.

В ходе встречи польская делегация была проинформирована о наращивании поставок азербайджанского газа в Европу, о сотрудничестве с Европейским Союзом по проекту создания новой инфраструктуры по транспортировке "зеленой энергии" и о проектах, реализуемых в сфере возобновляемых источников энергии.

"Были доведены до сведения польской стороны перспективные направления сотрудничества с компаниями Польши и выражена готовность Азербайджана поддержать развитие отношений в энергосфере", - говорится в информации.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПОЛЬША, МИНЭНЕРГО, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Баку и Варшава отмечают потенциал для расширения двустороннего сотрудничества Международный аэропорт Гейдар Алиев принял первый рейс LOT Число эвакуированных в Азербайджан из Украины превысило 3 тыс. человек Еще 180 покинувших Украину азербайджанцев прибыли авиарейсом в Баку Алиев и Дуда обсудили азербайджано-польские отношения и Украину Органы высшего аудита Азербайджана и Польши в рамках твининг-проекта выполнили 23 из 52 миссий Сумгайытский технопарк приступил к экспорту алюминиевых профилей в Польшу Польша заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере судостроения и производства морепродуктов - Гробарчик Баку и Варшава заинтересованы в энергетическом сотрудничестве – МИД Азербайджана Счетные палаты Азербайджана и Польши подписали соглашение о сотрудничестве

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az