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Цена на нефть

15.06 $/bbl +/- WTI 70.62 +2.35 Brent 75.67 +2.47

ТЭК 19.06.2023 19:11

Нефть остается в минусе

Цены на нефть эталонных марок остаются в отрицательной зоне вечером в понедельник на фоне укрепления доллара США.

Котировки августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:43 мск - $76,53 за баррель, что на $0,08 (0,1%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,07 (на 0,1%) и составляет $71,86 за баррель.

Индекс DXY, показывающий стоимость американского доллара относительно шести других основных мировых валют, повышается в ходе торгов на 0,2%, что понижает привлекательность нефти для держателей других валют.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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