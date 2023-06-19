Нефть остается в минусе

Цены на нефть эталонных марок остаются в отрицательной зоне вечером в понедельник на фоне укрепления доллара США.
Котировки августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:43 мск - $76,53 за баррель, что на $0,08 (0,1%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,07 (на 0,1%) и составляет $71,86 за баррель.
Индекс DXY, показывающий стоимость американского доллара относительно шести других основных мировых валют, повышается в ходе торгов на 0,2%, что понижает привлекательность нефти для держателей других валют.
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