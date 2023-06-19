В Швейцарии по итогам референдума одобрено введение минимального налога на прибыль по ставке 15%

Швейцарцы проголосовали за введение минимального налога на прибыль по ставке 15%, сообщает портал swissinfo.ch.
Согласно подведенным в минувшее воскресенье итогам референдума, инициативу поддержали 78,5% проголосовавших при явке в 41,9%. Введение налога одобрили во всех 26 кантонах.
Теперь Швейцария 1 января 2024 года введет в действие свою версию реформы, согласованной в 2021 году 136 странами и юрисдикциями. Компании с выручкой более 750 млн евро в год будут обязаны уплачивать "дополнительный налог", чтобы обеспечить соответствие глобальному минимуму в 15%.
В настоящее время в большинстве швейцарских кантонов действуют ставки ниже 15%. В среднем по Швейцарии ставка налога на прибыль оценивается в 13,5%.
Если бы швейцарцы проголосовали против реформы, разницу в поступлениях между 15% и внутренними ставками собирали бы другие государства, пишет The Wall Street Journal.
Газета указывает на медленное принятие национальных законов, необходимых для проведения реформы, в том числе в США.
Помимо Швейцарии в 2024-2025 годах минимальный налог введут еще 35 стран, включая 27 членов Европейского союза, Австралию, Японию, Канаду и Великобританию. Еще около 15 государств дали понять, что проведут реформу в те же сроки.
По прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), благодаря реформе в бюджеты будет совокупно поступать $200 млрд в год.
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