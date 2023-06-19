Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8586 RUR   0.0203 GBR   2.1781 TRY   0.0719

Цена на нефть

15.06 $/bbl +/- WTI 70.62 +2.35 Brent 75.67 +2.47

Дальнее зарубежье 19.06.2023 22:30

В Швейцарии по итогам референдума одобрено введение минимального налога на прибыль по ставке 15%

Швейцарцы проголосовали за введение минимального налога на прибыль по ставке 15%, сообщает портал swissinfo.ch.

Согласно подведенным в минувшее воскресенье итогам референдума, инициативу поддержали 78,5% проголосовавших при явке в 41,9%. Введение налога одобрили во всех 26 кантонах.

Теперь Швейцария 1 января 2024 года введет в действие свою версию реформы, согласованной в 2021 году 136 странами и юрисдикциями. Компании с выручкой более 750 млн евро в год будут обязаны уплачивать "дополнительный налог", чтобы обеспечить соответствие глобальному минимуму в 15%.

В настоящее время в большинстве швейцарских кантонов действуют ставки ниже 15%. В среднем по Швейцарии ставка налога на прибыль оценивается в 13,5%.

Если бы швейцарцы проголосовали против реформы, разницу в поступлениях между 15% и внутренними ставками собирали бы другие государства, пишет The Wall Street Journal.

Газета указывает на медленное принятие национальных законов, необходимых для проведения реформы, в том числе в США.

Помимо Швейцарии в 2024-2025 годах минимальный налог введут еще 35 стран, включая 27 членов Европейского союза, Австралию, Японию, Канаду и Великобританию. Еще около 15 государств дали понять, что проведут реформу в те же сроки.

По прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), благодаря реформе в бюджеты будет совокупно поступать $200 млрд в год.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, НАЛОГ, РЕФЕРЕНДУМ, ОДОБРЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az