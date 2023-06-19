Правительство Франции намечает меры экономии для оздоровления госфинансов

Французское правительство объявило, что определило источники экономии, по меньшей мере, в 10 млрд евро, которые позволят Франции поправить госфинансы, испытывающие последствия недавних кризисов, сообщает Le Figaro.

Во время конференции по государственным финансам, состоявшейся в понедельник, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что планируемые меры будут особенно нацелены на расходы на здравоохранение и те "налоговые ниши", которые распространяются на ряд операторов, имеющих специальные фискальные льготы при использовании углеводородного топлива,

Минфин также сообщил, что для завершения проекта бюджета на 2024 год потребуется сэкономить не менее 12 млрд евро.

Как отмечает издание, исполнительная власть намерена вновь подтвердить серьезное отношение к бюджету и перевернуть страницу с дорогостоящими мерами государственной поддержки "любой ценой" во времена кризиса здравоохранения, вызванного COVID-19, и энергетического кризиса.

"Теперь, когда мы вернулись к нормальной жизни, кто бы смог понять, что мы продолжаем тратить так много, когда эти два крупных кризиса (...) позади?" - приводит газета слова министра на открытии конференции.

"Наша коллективная обязанность теперь - защитить нашу страну от долгов", - добавил Ле Мэр.

Правительством рассматриваются и такие направления экономии для укрепления финансов, как пересмотр страхования по безработице и поддержка занятости в данный период низкой безработицы.

Ликвидация льгот намечается и в сфере недвижимости.

Цель состоит в том, чтобы сократить большой госдолг Франции до 108,3% ВВП в 2027 году по сравнению с 111,6% в конце 2022 года, а также довести до нормы ЕС в менее 3% бюджетный дефицит, который на конец 2022 года достигал 4,7%.