Пять человек погибли в ходе операции израильских военных на территории палестинского города Дженин

Не менее пяти палестинцев погибли, более 90 получили ранения в ходе операции израильских сил безопасности в палестинском городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, передают в понедельник ближневосточные СМИ.
О погибших с палестинской стороны сообщила местная служба здравоохранения.
Кроме того, в ходе операции ранения получили израильские военные: состояние трех их них оценивается как средней тяжести. Еще четверо получили легкие ранения.
Антитеррористическую операцию в Дженине проводили военные из Армии обороны Израиля и силы пограничной полиции. Она началась в ночь на понедельник и продлилась до середины дня. В ходе операции палестинские бойцы атаковали армейские бронеавтомобили, ЦАХАЛ в ответ на это поднял в воздух боевые вертолеты и наносил удары с воздуха.
По информации израильского портала newsru.co.il, к настоящему моменту операция завершена, все израильские военнослужащие и пограничники покинули Дженин.
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