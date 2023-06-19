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Дальнее зарубежье 19.06.2023 21:15

Пять человек погибли в ходе операции израильских военных на территории палестинского города Дженин

Не менее пяти палестинцев погибли, более 90 получили ранения в ходе операции израильских сил безопасности в палестинском городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, передают в понедельник ближневосточные СМИ.

О погибших с палестинской стороны сообщила местная служба здравоохранения.

Кроме того, в ходе операции ранения получили израильские военные: состояние трех их них оценивается как средней тяжести. Еще четверо получили легкие ранения.

Антитеррористическую операцию в Дженине проводили военные из Армии обороны Израиля и силы пограничной полиции. Она началась в ночь на понедельник и продлилась до середины дня. В ходе операции палестинские бойцы атаковали армейские бронеавтомобили, ЦАХАЛ в ответ на это поднял в воздух боевые вертолеты и наносил удары с воздуха.

По информации израильского портала newsru.co.il, к настоящему моменту операция завершена, все израильские военнослужащие и пограничники покинули Дженин.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ВОЕННЫЕ, ПАЛЕСТИНЦЫ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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